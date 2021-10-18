«Это был удар»: Сергей Никоненко рассказал о своих двух неудачных браках

Как отметил актер, счастья эти недолгие союзы ему не принесли.

Актер Сергей Никоненко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих двух неудачных браках.

«Мы с первой женой Ириной в пионерском лагере познакомились. Мне было 13 лет, а ей десять. Спустя десять лет мы поженились. Я пригласил ее на спектакль «Гамлет» и понял, что лед растаял в ее сердце. Но счастье было недолгим. Первая жена сделала аборт. Это был удар». Сергей Никоненко

Как отметил актер, затем в его жизни появилась будущая вторая жена модельер Евгения Соловьева.

«Мы в Ялте познакомились. Очень эксцентричная, красивая она была девушка. Она в массовке задействована была в одном из фильмов. Мы были вместе всего полтора года. Она полюбила другого человека. Я не стал возражать, пришлось смириться. Через полгода она вдруг вернулась ко мне. Сказала, что он нехороший оказался человек. Но я сказал, что мы не будем по осени жениться, а по весне разводиться», — заявил актер.

Напомним, что Сергей Никоненко – народный артист РСФСР. Он сыграл в более, чем 210 фильмах и сериалах.

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