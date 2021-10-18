«Молодые мы были»: Сергей Никоненко вспомнил, как Никита Михалков отправил его «на панель»

Как отметил актер, их дружба с режиссером длится уже с 1967 года.

Актер Сергей Никоненко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как однажды режиссер Никита Михалков отправил его зарабатывать «на панель».

«Мы познакомились с Никитой Михалковым в 1967 году. На съемках фильма «Звезды и солдаты». Мы были молодые люди. Ялта. Мелочь в автомат брось, и тебе стакан сухого вина нальют. Какая жизнь была. Снимали и жили весело. Молодые мы были». Сергей Никоненко

Как отметил Сергей Никоненко, в те годы деньги у них быстро таяли.

«Михалков отправил меня на панель. Говорит, что в кинотеатрах показали фильм со мной и кто-то наверняка даст денег, когда узнает меня. Сам он стоял в стороне. И вот ко мне подходит какой-то шахтер и говорит: «Это же ты на экране был?» Этот мужчина оказался с деньгами. В итоге пошли выпить «по сухарю» все вместе», — вспомнил Никоненко.

Напомним, что Сергей Никоненко – народный артист РСФСР. Он сыграл в более, чем 210 фильмах и сериалах.

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