Хвасталась убийством жирафа: Сергей Никоненко вспомнил шокирующий поступок Елены Прокловой

Актер Сергей Никоненко из тех, кто играл вместе с Еленой Прокловой в фильме «Звонят, откройте дверь». Предположительно, именно во время съемок в этой картине Проклова пережила домогательство со стороны режиссера.

Сергей Никоненко склонен не верить словам Прокловой.

«Что за глупость такая! Или у нее очень плохо с деньгами, нужны позарез? Поэтому она переступила через совесть», — говорит Никоненко.

Он отмечает, что Проклова всегда любила привлекать к себе внимание, порой совершала шокирующие и жестокие поступки.

«Я припоминаю шокирующий эпизод. Мы играли вместе спектакль, она рассказывала, что ездила на охоту вместе с мужем, и они там убили жирафа! Я ее тогда спросил: «Как вы могли?! Как у вас рука поднялась». Убить жирафа, которому Гумилев посвящал стихи: «На озере Чад изысканный бродит жираф…», — делится с сайтом mk.ru Никоненко.

На замечание коллеги актриса заявила, что мясо жирафа она не ела. Погибшее животное супруги отдали местным жителям.

«Меня это шокировало, как можно стрелять в такую красоту, в такое благородное животное. Как можно стрелять в память о великом русском поэте, созидателе русского театра», — говорит актер.

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