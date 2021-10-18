«На комплименты напрашивается»: Митя Фомин озвучил размер своего мужского достоинства

Артист на шоу «Звезды в Африке» не постеснялся завести речь об интимном месте.

Шоу «Звезды в Африке» продолжается на ТНТ, и в новом выпуске телезрители узнали не только о том, на что способны селебрити в борьбе за выживание, но и некоторые их секреты. Например, Митя Фомин проговорился о размере своего мужского достоинства.

Ведущие отправили Митю Фомина, Анну Хилькевич и Юлию Гаврилину на очередное испытание, пообещав, что у него дух захватит. Это оказались прыжки с тарзанки. И певец перед тем, как прыгнуть с обрыва, поделился своим самым большим страхом, причем, им оказался отнюдь не страх высоты. Оказалось, что он слишком переживает за промежность.

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«Я боюсь, что у меня п… пережмется. Я понимаю, что она не очень большая, но тем не менее она все-таки есть», — во всеуслышание заявил Фомин.

— На комплименты напрашивается, — раскусил певца Михаил Галустян. — Мы не можем сделать этот комплимент, мы же не знаем, — заметила Ольга Бузова.

Фомин прыгнул, вызвав восхищение окружающих. Шаг в пропасть завершился для него благополучно.

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