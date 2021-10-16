«Мой меня устраивает полностью»: Митя Фомин высказался о смене пола

Артист в свои 47 лет так и не стал отцом.

Исполнитель хита «Все будет хорошо» Митя Фомин признался, что никогда не думал изменить свой пол.

Бытует мнение, что артисту нужно постоянно искать новое творческое начало. Смена имиджа исполнителя порой заканчивается кардинальным преображением. Однако не все готовы изменить личным принципам и идеалам ради успешной карьеры.

«Я бы никогда не смог изменить пол. Это то, на что бы я точно не пошел, потому что мой меня устраивает полностью. В остальном я считаю, что на то они и эксперименты, чтобы на них решаться и быть в каких-то открытиях первым», — заявил Фомин.

«Я понимаю, какой должна быть степень ответственности, сколько ресурсов и вовлечения требует этот шаг. И еще как минимум нужен второй человек, который тоже хочет детей. Потому что сейчас есть разные возможности и тренды, но я абсолютно убежден, что у ребенка должны быть мама и папа, должна быть семья», — рассказал артист в Passion.

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