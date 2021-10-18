Косо, понуро и со складками: что случилось после того, как Бузова пришла на съемку без бюстгальтера

Телеведущая частенько не надевает белье, и в очередной раз это ей вышло боком.

Ольга Бузова славится своей привычкой не носить бюстгальтер. Если летом на отдыхе это еще хоть как-то можно оправдать, то выходы в свет, встречи с друзьями, съемки без лифчика уже вызывают немало вопросов.

К тому же часто это выглядит не так эстетично или соблазнительно, как, наверное, считает звезда. И в очередной раз с ее декольте произошел конфуз, причем не где-нибудь, а в эфире шоу, которое уже вышло на экраны.

Звезда стала ведущей проекта «Бузова на кухне». И в новом выпуске появилась в кадре в зеленой трикотажной футболке-поло. После нескольких минут съемки девушка уже забыла про осанку, отсутствие бюстгальтера сразу же бросилось в глаза телезрителям, как и неэстетичный вид декольте – «горизонт» оказался безбожно завален, одна грудь почему-то стала меньше другой. И, как вишенка на торте, благодаря тонкому трикотажу проявились напрягшиеся «шишечки».

Бузова, словно не замечая этого, без задней мысли стала постить видео и фото с премьеры нового выпуска в своем Instagram.

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