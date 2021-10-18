«Эть! Эть-эть!»: Подольская запечатлела ползущего и одновременно танцующего малыша от Преснякова

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова растут два сына. Старшему Артемию уже 6 лет, а младшему Ване нет еще и года. Родители по сей день стараются скрывать личико мальчика, но подписчики уже разглядели, на кого он похож.

Подольская часто показывает Ваню на фото и видео. Очередные кадры забавного ползания малыша она запечатлела накануне. Ее позабавило, как кроха лежа на полу старается ползти и танцевать одновременно.

«Эть! Эть-эть!», — озвучила движение сына ножкой мама.

Рядышком с Ваней полз его старший братик. Артемий в какой-то момент не выдержал и бросился обнимать и целовать малыша. Он, как и родители, просто обожает кроху и не чает в нем души.

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