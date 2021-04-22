«Младшему герою 6 месяцев»: Подольская показала подросшего сына в белом боди

Наталья Подольская 22 апреля отмечает день рождения своего младшего сына Ванечки. В честь этого события звезда выложила в Сеть снимок с подросшим малышом, облачив его в белое боди. По традиции певица не стала показывать лица наследника, запечатлев его со спины. Но и по такому кадру было заметно, как окреп и подрос ребенок.

«Сегодня моему младшему герою 6 месяцев. Вот так вот летит время. Наш Иван растет», — подписала она кадр.

Напомним, малыш появился на свет 22 октября. Пара Натальи Подольской и Владимира Преснякова также воспитывает сына Артемия, который родился 5 июня 2015 года. У музыканта также есть старший наследник от Кристины Орбакайте Никита, которому уже 29 лет.

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