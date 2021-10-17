«Влюбленность прошла»: Наталья Подольская рассказала о жизни в браке спустя 16 лет после свадьбы

Артистка утверждает, что ее «розовые очки» разбились о реальность.

Исполнительница Наталья Подольская необычно поздравила себя и мужа с годовщиной свадьбы. Артисты уже 16 лет счастливы в браке.

Певица отметила, что кардинальных перемен у них с мужем нет. Однако они с Владимиром Пресняковым все равно не те, что раньше. Пара стала мудрее, обзавелась детьми и напрочь убила юношескую влюбленность. На замену ей в дом Преснякова и Подольской пришла зрелая любовь.

«Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось. 16 лет», – написала в своем микроблоге Наталья.

Владимир тоже оставил некое послание в день свадьбы.

«Как сейчас модно говорить, мы в моменте и в ресурсе», – представил свою версию поздравления Владимир.

Поклонники поздравили пару с годовщиной. А некоторые из фолловеров даже ответили, почему резкие перемены не коснулись Подольскую:

«Просто Володя тебя очень любит. Поэтому ничего не изменилось».

Напомним, ранее Наталья Подольская в миниатюрном платье-бюстье и на шпильках предстала на ковровой дорожке. Исполнительница отметилась на мероприятии радио «Дача».

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