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Отчаяние в примерочной: невестка Орбакайте показала, что бывает, если перед шопингом хорошо подкрепиться

Жена Никиты Преснякова показала себя в обновках на шопинге.

Отчаяние в примерочной: невестка Орбакайте показала, что бывает, если перед шопингом хорошо подкрепиться
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

24-летняя красотка-жена Никиты Преснякова Алена Краснова регулярно ведет свой микроблог и уже давно претендует на звание инстаблогера. Она делится с подписчиками бьюти-секретами, показывает закулисье съемочного процесса, изредка хвастается своим счастьем рядом с внуком Пугачевой.

На этот раз красотка дала дельный совет из примерочной магазина. Она отправилась на шопинг, но ей ничего не понравилось. Оказалось, перед этим двушка хорошо подкрепилась. И показав себя в бутике, Алена написала:

«Ничего не нравится. Никогда не идите сначала есть, а потом примерять вещи», — сокрушалась в примерочной красотка.

Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

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