Просто статуэтка: Пугачева при помощи Х-силуэтного наряда показала постройневшую фигуру на юбилее Баскова

Алла Пугачева стала почетной гостьей праздника, организованного в честь юбилея Николая Баскова. В последнее время Примадонна часто просто отмечается на светских мероприятиях, здоровается, поздравляет организаторов и удаляется. Но на этот раз у народной артистки было особенное настроение.

Его, к слову, демонстрировал и озорной образ певицы, которая сделала кокетливый хвостик на макушке, наклонив его немного набок. Кроме того, талию жены Максима Галкина украшал крупный бант из кожи.

Звезда воспользовалась ситуацией и подчеркнула свою постройневшую фигуру облегающим черным лонгсливом, выделив тонкую талию при помощи пояса и контраста с пышной юбкой, создав женственный Х-силуэтный аутфит.

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