«Арсюха в меня пошел характером»: Рудковская рассказала о младшем сыне

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ещё раз стали родителями год назад. 25 сентября 2020-го в их семье появился сын. Мальчика назвали Арсений.

В своем инстаграм Яна поделилась трогательными кадрами малыша, отметив, что по характеру он похож на свою звездную маму.

«Арсюха помимо того, что точно пошел в меня характером (в плане контроля всего, что происходит вокруг ), поэтому мы называем его ласково «директор», еще очень любит разбирать мои чемоданы. Ну очень любопытный и настырный молодой человек! Тоже, видимо, в маму , а вот блондин — в папу . Ну если будет еще и спортивный, как его отец, то даст в будущем, конечно, всем жару», — написала Рудковская.

Напомним, у Яны и Евгения подрастает старший сын Саша, которого с детства зовут Гном Гномыч. Кроме того, у продюсера есть двое детей от предыдущего брака, а у фигуриста подрастает сын от союза с дочкой миллионера.

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