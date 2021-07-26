Из многодетной семьи: беременная Костенко показала своих красавиц-сестер

27-летняя модель Анастасия Костенко снова беременна. На этот раз девушка готовится подарить мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, сына. До этого у них появились две девочки, и перспектива стать родителями мальчика очень обрадовала будущих многодетных родителей.

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Костенко не раз подчеркивала, что хочет большую семью со множеством детей. Поскольку сама выросла в многодетной семье.

У себя в микроблоге беременная Костенко показала своих двух младших красавиц-сестер. Все они живут вдали друг от друга, поэтому видятся нечасто. «Сейчас мы живем в разных городах. Хотя, мы уже давно так живем (Крис в Питере, а Ди пока в Сальске)», — объяснила модель.

«Красотки!», «Такие красивые», «И абсолютно все разные», «Какие красивые! Такое сочное фото», — пишут фолловеры.

У трех сестер есть еще маленький брат, всего их в семье четверо. Костенко, по всей видимости, намерена повторить свою родительскую семьи, создавая свою, — у нее две дочки-погодки, и на третьем ребенке останавливаться девушка не собирается.

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