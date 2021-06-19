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Папина красавица: футболист Тарасов показал свою подросшую дочь от первого брака

Наследнице спортсмена Ангелине исполнилось 12 лет.

Папина красавица: футболист Тарасов показал свою подросшую дочь от первого брака
Дмитрий Тарасов. Фото: Global look press

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается пополнение. Сейчас модель беременна третьим ребенком, и на этот раз будет сын. Для девушки это уже третий ребенок, а вот Тарасов станет отцом в четвертый раз. От первого брака с Оксаной Пономаренко у него есть дочь Ангелина.

Накануне первенцу Тарасова исполнилось 12 лет. Многодетный отец общается с дочкой, но в день рождения девочки смог увидеться с ней лишь онлайн – жена и две младших наследницы приболели.

«Как только все выздоровеют, сразу возьму Ангелину к себе», — пообещал футболист подписчикам в микроблоге.

Ангелина, старшая дочь Дмитрия Тарасова
Ангелина, старшая дочь Дмитрия Тарасова. Фото: instagram.com/tarasov23/

Тарасов показал, как выглядит его подросшая дочка. Ангелина растет настоящей красавицей, и в ее внешности угадывают отцовские черты лица.

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