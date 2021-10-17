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Формы Кайли Дженнер: Валя Карнавал позировала в тесном купальнике небесного цвета

19-летняя исполнительница отдыхает в Арабских Эмиратах.

Формы Кайли Дженнер: Валя Карнавал позировала в тесном купальнике небесного цвета
Валя Карнавал. Фото: Instagram.com/karna.val

В последних Stories личного микроблога блогера Вали Карнавал появилась свежая фотография знаменитости в тугом бикини нежно-голубого цвета.

Карнавал надела купальник на тонких тесемочках. Узкие трусики обнажили сочные бедра экс-возлюбленной шоумена Егора Крида.

Валя надела откровенный снимок в ванной комнате. После прогулки под жарким солнцем Карнавал вернулась в номер, чтобы принять душ.

Тиктокерша решила порадовать «горячим» контентом своих поклонников. Свои сочные «арбузы» Валя обмотала треугольниками небесно-голубого лифа.

Грудь Карнавал с трудом поместилась в купальник. Валя игриво задрала ножку и ручку, сомкнув аппетитные формы.

Валя Карнавал. Фото: Instagram.com/karna.val
Валя Карнавал в небесно-голубом купальнике. Фото: Instagram.com/karna.val

Напомним, ранее Валя Карнавал не смогла уместить пышную грудь в пестром купальнике. Певица акцентировала внимание на пухлых губках и выдающемся бюсте. Артистка улетела в Дубай, где загорает под палящим солнцем. С кем Валя отдыхает в Арабских Эмиратах пока неизвестно. Некоторые фанаты утверждают, что у певицы есть богатый тайный поклонник.

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