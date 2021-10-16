Валя Карнавал не смогла спрятать выдающуюся грудь в пестром купальнике

В последених Stories личного микроблога исполнительницы Вали Карнавал появилась фотография в откровенном купальнике. Примечательно, что знаменитость не смогла найти подходящий размер пляжного наряда для своего объемного бюста.

В свои 19 Карнавал отличается роскошными формами. Аппетитная артистка не боится оголяться на публике.

Недавно экс-возлюбленная певца Егора Крида прилетела в Дубай. Карнавал может похвастаться не только привлекательной внешностью, но и миллионами в Instagram и на счету.

Ранее Валя приобрела новенький Гелендваген. А теперь блогер хвастается кадрами из отпуска в Арабских Эмиратах.

К слову, Валя похвасталась путешествием в привычной для себя манере – с прекрасными видами своего тела.

Пышногрудая артистка нарядилась для прогулки на пляж. Вот только Карнавал не подрасчитала с размерами своих форм и надела слишком маленький купальник.

Груди Карнавал не поместились в маленькие треугольники лифа. Но это не расстроило исполнительницу. Валя сделала фото в зеркало, акцентировав внимание на пухлых губках и сочной груди.

Напомним, ранее Валя Карнавал показала результаты тренировок.

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