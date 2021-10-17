«Береги себя, родненький»: Зара похвасталась моложавым отцом

Артистка написала трогательные слова в праздничный уикенд для родителя.

Исполнительница Зара поздравила родителя с днем Отца. Фотографию с любимым папой знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Зара позировала в обнимку с Пашой Мгояном.

«С Днем отца, мой родной, любимый папочка! Я самая счастливая дочь на свете! У меня есть ты! Береги себя, родненький!», – обратилась к отцу Зара.

Паша Бимбашиевич позировал в молочных брюках и остроносых ботинках. Также кандидат физико-математических наук облачился в темно-синий свитшот и двубортный пиджак.

Зара отдала предпочтение такой же цветовой гамме. Темный жакет и светлые брюки артистка скомбинировала со сливочными лодочками.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям. А некоторые фолловеры приняли отца Зары за ее мужа.

«Какой молодой человек у вас папа! С праздником!», «Зара, я думала, что это ваш муж. Какой красивый, молодой папа», «Папа симпатичный!», «Какой импозантный мужчина», – написали фанаты Зары в комментариях к фото.

больше по теме Леди Лиза и сэр Гарри: Максим Галкин показал сборы детей на день рождения друзей Наследники артиста пойдут сразу на два праздника.

Напомним, ранее Зара выступила на концерте в платье принцессы с черной сеткой и асимметричным кроем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.