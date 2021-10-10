Зара выступила на концерте в платье принцессы с черной сеткой и асимметричным кроем

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Зары появилась запись, в которой знаменитость появилась в приталенном платье с юбкой, как у российских императриц.

Зара подчеркнула стройную фигуру платьем-бюстье с пышным подолом и черной сеткой. Асимметричный кроя наряда обнажил одно плечо певицы. Другое плечо брюнетки было прикрыто тонким материалом в виде крылышка.

«На концерте, посвященному 100-летию со дня рождения Народного артиста СССР Арно Бабаджаняна. Сколько же прекрасных песен прозвучало в этот вечер! Я исполнила гениальную песню на стихи Евгения Евтушенко «Твои следы»», — отметила Зара.

Певица запечатлелась с композитором Игорем Крутым и продефилировала в кулуарах Государственного Кремлевского Дворца.

Зара завершила образ принцессы серебристыми украшениями: круглым браслетом, кольцом с крупным камнем и длинными серьгами.

«Зара, наряды у вас всегда со вкусом и очень красивые», «Великая певица любви! Богиня!», «Зарочка, Вы красавица!», «Зара, вы богиня, платье — просто космос», «Очень красивая принцесса», «Ну какая же Вы красавица, а наряды какие восхитительные!», — восхитились Зарой и ее образов фолловеры артистки.

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