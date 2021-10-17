«Что такое любовь?»: Подольская в модной панаме трогательно поздравила мужа с 16-летием совместной жизни

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вначале были в гражданском браке.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская отметили 16 лет совместной жизни. Пара встретилась на съемках программы «Большие гонки» в 2005 году. На момент знакомства Владимир еще был женат на Елене Ленской, также у него был 14-летний сын Никита от первых отношений с Кристиной Орбакайте.

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Вначале артисты предпочитали жить гражданским браком, но в июне 2010-го они расписались официально. Летом 2015-го у них появился первенец Артемий. В прошлом октябре — младший наследник Иван.

Наталья Подольская трогательно поздравила мужа в день их годовщины совместной жизни.

«Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось. 16 лет», — написала она в личном блоге.

На фото оба были облачены в белые одеяния. А Наталья Подольская также примерила панаму, которая является трендом этого сезона.

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