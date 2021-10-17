«Предвзятые оценки»: Тотьмянину поддержали фанаты после очередного выпуска «Ледникового периода»

Партнером фигуристки на льду стал актер Иван Колесников.

В новом сезоне «Ледникового периода» на лед вновь вышла Татьяна Тотьмянина. Олимпийская чемпионка-2006 участвовала в шоу и в прошлом году, но выбыла практически в начале состязаний из-за травмы. В этом году партнером Тотьмяниной на льду стал актер Иван Колесников.

Накануне состоялся показ очередного выпуска ледового шоу, в котором Татьяна и Иван поучили не самые высокие оценки. Фанаты фигуристки поддержали ее в комментариях.

«Несправедливые, предвзятые, необъективные оценки! Татьяна, я за вас болею!», — писали пользователи Сети на странице Тотьмяниной.

Напомним, в этом году участниками проекта также стали Ксения Бородина, Агата Муцениеце, Даня Милохин, Никита Пресняков и другие звезды.

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