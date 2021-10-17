Участник шоу «Ледниковый период» Федор Федотов: «У меня все хорошо — в мае женился, к концу года ждем дочь»

Голубоглазый и рыжеволосый петербургский актер стал известен широкой аудитории после выхода в кинопрокат картины «Серебряные коньки». Неудивительно, что именно на них 26-летний артист в паре с Татьяной Волосожар рассекает сейчас в «Ледниковом периоде».

«Телепрограмма» побеседовала с Федором не только о ледовом проекте Первого канала, но и о многом другом — например, о мечтах об НХЛ и самых близких ему людях.

«Мечтал о Канаде и великих победах»

— Федор, начнем с «позитивной» ноты. Иван Колесников на тренировках перед началом «Ледникового периода» сломал глазницу и скулу об лед. Юлия Паршута защемила артерию в позвонке, Давид Манукян вывихнул плечо. Чем похвастаетесь вы?

— Стучу по всему, чему только можно, — пока травм не было. А все старые спортивные травмы меня, слава богу, не беспокоят. Посмотрим, что будет через месяц плотных тренировок. Пока «несчастных случаев на стройке» не было. Ване и всем остальным желаю здоровья. Вне зависимости от возраста и опыта этому подвержены все. Этим и опасно, и интересно.

— А что у вас за старые спортивные травмы?

— Назовем это «хоккейные колени». Проблемы со связками — иногда поскрипывают, но это не очень сильно. Практически не беспокоят.

— Конечно, вы же были капитаном хоккейной команды. Почему решили в театр уйти? Смотрели на работы мамы, питерского театроведа Евгении Тропп?

— Там была совокупность факторов. Я был капитаном хоккейной «Смены» в Петербурге. До сих пор хоккей — мой любимый вид спорта. И, конечно, я мечтал о Канаде, НХЛ, великих победах. Но нужно было переходить в СКА. И тогда это было проблематично: стоило огромных денег плюс высочайшая конкуренция — отбирали игроков ростом от 1,75 м. А я оканчивал хоккейную школу, будучи 1,7 м.

— Отбор по росту в хоккее?! А как же Валерий Харламов (1,73 м), Максим Сушинский (1,72 м)?..

— Да, список можно продолжать. Но вот такое было требование.

И ни скоростью, ни игровыми качествами компенсировать это было нельзя. Я играл в центре нападения, любил игру, потому что мог контролировать площадку, участвовать в обороне и в атаке. Но, поскольку качественно на новый уровень выйти не удалось, мне пришла в голову шальная мысль пойти на актерский факультет. Чему несказанно рад.

— Насколько удивил вас, хоккеиста, «Ледниковый период»?

— Абсолютно другая техника и все остальное. Все думали, что у меня будет гандикап после съемок в «Серебряных коньках». Но нет. Мы при подготовке к фильму катались на хоккейных коньках. Были эпизоды и с историческими коньками, но и они были без зубцов, в отличие от фигурных. Как только я, хоккеист, со своей манерой первого шага, толчка встаю на коньки с зубцами, начинаются проблемы. Это требует максимальной концентрации внимания. Чуть расслабился — нога встает не так и цепляется за лед. Так что это дело тренировок, тренировок и еще раз тренировок.

«Надо сказать себе: «Ты — хороший»

— Родители смотрят проект?

— Да, помню, когда еще я учился в школе, мы вместе с родителями смотрели «Ледниковый период». Не весь сезон, но некоторые выпуски целиком. И сейчас, спустя многое время, все, родители, бабушка с дедушкой, любимая жена и теща, вернулись к телевизору, чтобы смотреть меня на Первом канале. Им нравится. Папа всегда очень переживал, когда я играл в хоккей, был на всех играх, сейчас следит за всеми матчами моего младшего брата, мастера спорта по настольному теннису, так что и к «Ледниковому периоду» относится очень ответственно. Спрашивает, как и кто прокатился. Какие оценки, какое место кто занял.

— Ангельская внешность, благодаря которой продюсеры часто зовут вас на роли хороших парней, — это крест или дар?

— Да, такое было часто. Видимо, видят во мне положительного человека. Но в последнее время пошли и противоположные, разнохарактерные роли. Вызовы. Это отлично. Мне нравится играть ребят с непростым характером. Всегда интересно поискать другого себя.

— А что вас раздражает внутри себя больше всего?

— Самокопание, пожалуй. Иногда я честно признаюсь себе без ложной скромности, что я хороший парень. Ни дать, ни взять. Но самоедство — одна из не самых продуктивных моих черт. Очень важно наладить с собой диалог, а не мучить себя: сегодня я мог бы сделать больше, успеть больше, надо больше читать, заниматься, учить языки… Все это разрушительно. Иногда правильно говорить себе, что ты — хороший. При этом всегда требую от себя довольно много.

— Вы упомянули жену. Можно несколько слов о ней?

— Несколько можно, ибо афишировать личную жизнь мне не очень нравится. Не потому, что хочу скрывать. Просто зачем кричать, если все хорошо? Настя Грибова — моя однокурсница по РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Ред.). Актриса, режиссер и педагог. Потрясающе талантливый человек.

Мы вместе поступили на один курс, были лучшими друзьями и никогда не думали о романтических отношениях. До 2020 года, когда вдруг посмотрели друг на друга и все поняли. Поженились мы в мае этого года. Настя — и жена, и друг, и муза. Ждем дочку в конце года.

«Ледниковый период»

По субботам/17.35

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