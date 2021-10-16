Американский конкурс красоты убрал Собчак из ведущих шоу после скандального ДТП

Вечером 9 октября Ксения Собчак ехала в аэропорт Сочи из Красной Поляны. Там телеведущая отвела частное мероприятие и спешила в Москву к сыну. В автомашине «Майбах», который вылетел на встречную полосу, были также помощники блондинки. В результате аварии погибла пассажирка встречного авто, его водитель и еще одна девушка – в больнице.

В результате ДТП Ксения получила сотрясение мозга и ушибы. С места аварии телеведущая поспешила уехать, чем вызвала на себя шквал критики. Накануне она появилась в эфире программы Андрея Малахова, где объяснила свое поведение. Телеведущая отметила, что она не врач и не спасатель, чтобы чем-то помочь пострадавшим.

Ранее Ксения Собчак была приглашена в Лос-Анджелес в качестве ведущей конкурса красоты Miss Russian USA. Первую красавицу среди русскоязычных эмигранток должны были выбрать 15 октября. Однако буквально накануне конкурса ее заменили Анной Седоковой. Об этом сообщается на странице конкурса в Инстаграм.

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