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Американский конкурс красоты убрал Собчак из ведущих шоу после скандального ДТП

Авария с участием телеведущей случилась 9 октября под Сочи.

Американский конкурс красоты убрал Собчак из ведущих шоу после скандального ДТП
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Вечером 9 октября Ксения Собчак ехала в аэропорт Сочи из Красной Поляны. Там телеведущая отвела частное мероприятие и спешила в Москву к сыну. В автомашине «Майбах», который вылетел на встречную полосу, были также помощники блондинки. В результате аварии погибла пассажирка встречного авто, его водитель и еще одна девушка – в больнице.

Конкурс красоты в США должна была вести Ксения Собчак
Конкурс красоты в США должна была вести Ксения Собчак. Скриншот: instagram.com/miss_russian_usa

В результате ДТП Ксения получила сотрясение мозга и ушибы. С места аварии телеведущая поспешила уехать, чем вызвала на себя шквал критики. Накануне она появилась в эфире программы Андрея Малахова, где объяснила свое поведение. Телеведущая отметила, что она не врач и не спасатель, чтобы чем-то помочь пострадавшим.

Конкурс красоты
Перед финалом шоу Ксению Собчак заменила Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/miss_russian_usa

Ранее Ксения Собчак была приглашена в Лос-Анджелес в качестве ведущей конкурса красоты Miss Russian USA. Первую красавицу среди русскоязычных эмигранток должны были выбрать 15 октября. Однако буквально накануне конкурса ее заменили Анной Седоковой. Об этом сообщается на странице конкурса в Инстаграм.

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