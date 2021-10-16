«Пока второе»: Татьяна Навка показала малышку-дочку на пьедестале

Жена Дмитрия Пескова – Татьяна Навка – разместила на личной странице в Instagram кадры с награждения дочери Надежды.

Девочка заняла на соревнованиях второе место.

«Тренируемся! Закаляем характер. Участвуем в соревнованиях. Пока второе место, но мы стремимся к первому! Развиваемся, стараемся и общаемся в дружном коллективе АФК «Наши Надежды»», – отметила Навка.

Поклонники маленькой фигуристки поздравили Надежду с призовым местом и пожелали чемпионке не сдаваться и получать еще больше наград:

«До чего же чудесная Наденька! Трудолюбивая, как мама! Всегда восхищалась Вами, Татьяна, и сейчас восхищаюсь», «Надя-звездочка, маленькое чудо! Второе место – это тоже победа!», «Знаете, это круто! Так как все думают, что вам все по блату! Это доказательство, что все идет так, как должно. Вы умнички и молодцы».

Напомним, ранее Татьяна Навка поздравила Николая Баскова с 45-летием. Спортсменка вместе с мужем Дмитрием Песковым повеселилась на дне рождения натурального блондина российской эстрады.

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