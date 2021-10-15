Элегантная пара: Пригожин показала Юдашкину в белоснежном платье макси из шелка с мужем

14 октября Валентин Юдашкин отметил свой день рождения. Именитому дизайнеру исполнилось 58 лет. Большую часть жизни рядом с ним находится его жена Марина. Она является его музой, а также главной поддержкой и опорой. С самого утра маэстро получал поздравления от друзей и родных. Николая Басков, Александр Васильев, Татьяна Навка и другие известные персоны поздравили его со знаменательным событием.

Не остались в стороне и Иосиф Пригожин с женой Валерией. Продюсер опубликовал фото, на котором позировал в компании именинника. Однако поклонники обратили внимание, что жена Юдашкина была в белом шелковом платье макси, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. В 62 года светская львица может дать фору более молодым сверстницам. Валерия тоже была в белом платье, только коротком. Она дополнила лук сапогами.

«Дорогой Валечка! С днем рождения тебя. Будь здоров, дорогой», — написал Пригожин.

Поклонники восхитились снимком. Многие присоединились к поздравлениям. Но главным предметом обсуждения стала жена маэстро. «В центре — две прекрасные дивы! Господи, как же вы все здесь красивы!», «Валерия просто сказочная куколка, чудо как хороша», «Марина такая стройная», «Жена Юдашкина просто бесподобна», «Валерия выглядит классно, но Марина ей не уступает», — стали писать пользователи Сети.

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