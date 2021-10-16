«Мучительные отношения»: Алена Хмельницкая рассказала о трудном романе старшей дочери

Экс-возлюбленная актера Тиграна Кеосаяна – Алена Хмельницкая – призналась, что ее старшая дочь столкнулась с непростым романом. Это заставило серьезно поволноваться знаменитость.

27-летняя дочь Хмельницкой от Кеосаяна испытала разочарование в личной жизни.

«У Саши были затянувшиеся и мучительные отношения. Я боялась, что могу что-то такое резкое сказать — и Саша со мной не будет больше на эту тему разговаривать. Потому что у них было все время из огня да в полымя, up and down», – заявила Алена Хмельницкая.

«Вообще я стараюсь Тиграна беречь и не посвящаю его часто в свои личные дела… А вот с мамой всегда могу поделиться. При этом никто из них не лезет в мою личную жизнь. Я вижу взаимоотношения некоторых своих знакомых с родителями и понимаю, что мне повезло», – призналась Александра в 7days.ru.

Напомним, ранее Алена Хмельницкая рассказала о своих восстановительных процедурах после перенесенной болезни. Артистка признается, что победить коронавирус мало, нужно суметь вернуть прежнее здоровье.

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