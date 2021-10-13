«Подбешивали своей милотой»: Алена Хмельницкая вспомнила свои роды в Швеции

В 1994 году актриса Алена Хмельницкая родила свою первую дочь Александру, и роды прошли в Швеции, куда артистка поехала, потому что там в тот момент жили ее родители. Кто-то подумает, что звезде очень повезло, однако она сама не так уж радужно вспоминает о родах в европейской стране.

«Шведы к процессу рождения относятся как-то очень радостно. Не было вообще ощущения, что ты в медицинском учреждении, палата скорее походила на комнату для игр. Помню какие-то приспособления, напоминающие те, что в зоопарке у обезьянок. Было что-то, на чем можно повисеть, а в углу мешок стоял. Я когда зашла туда, не поняла, для чего это, а потом мне все пригодилось во время схваток. Я чувствовала себя немножко мамой-обезьянкой», — вспоминает Хмельницкая в новом интервью.

Она рассказала, что в заграничном роддоме ребенка никуда не уносили: помыли и положили рядом с мамой в пластиковую колыбельку. И сразу прицепили на волосики дочери розовый бантик — девочка же.

«Они меня вообще-то подбешивали своей милотой. Задаешь им конкретный вопрос о родах, а они отвечают: «Только господь бог знает!» Эту приторную историю уравновешивала моя мама, присутствовавшая на родах», — рассказала 50-летняя актриса изданию 7days.

Собственно, именно из-за матери Алена и согласилась на роды в другой стране — очень хотела быть рядом с родной душой во время важного события. Ради этого, по словам актрисы, она готова была поехать куда угодно.

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