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Уже 51,7: Агата Муцениеце не может остановиться с похудением

При этом рост артистки составляет 172 сантиметра.

Уже 51,7: Агата Муцениеце не может остановиться с похудением
Агата Муцениеце. Фото: Instagram.com/agataagata

В последних Stories личного микроблога экс-возлюбленной Павла Прилучного – Агаты Муцениеце – появилась фотография напольных весов артистки. Знаменитость показала свой последний вес. Он составил почти 52 килограмма.

Напомним, что недавно Ксения Бородина восхитилась постройневшей коллегой по шоу «Ледниковый период». Телеведущая пожаловалась, что сама только набирает. А вот Агата скинула несколько килограммов.

Муцениеце и сама не прочь похвалиться своими преобразившимися формами. Особенно артистке нравится ее пресс. Агата подчеркивает, что до «Ледникового периода» у нее не было такого плоского животика.

«А как теперь остановиться?», – написала Агата и приложила в качестве доказательства похудения фото весов.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: Instagram.com/agataagata

Весы показали 51, 7. Агата счастлива такому числу. Пока довольны похудением Муцениеце и ее поклонники. А вот новая пассия ее экс-избранника уже вызывает опасения у фанатов.

Напомним, ранее новую девушку бывшего мужа Агаты Муцениеце заподозрили в расстройстве пищевого поведения. Мирослава Карпович рассказала, что к врачам из-за проблемы с весом не обращалась.

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Тэги

«Ледниковый период»Агата МуцениецеМирослава КарповичПавел Прилучныйпохудение