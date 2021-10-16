«Говорили, что я умираю»: Мирослава Карпович высказалась о проблемах со здоровьем

Возлюбленная Павла Прилучного – Мирослава Карпович – ответила обеспокоенным поклонникам о своем здоровье.

Актрису в последнее время подозревают в расстройстве пищевого поведения. Карпович часто делится фотографиями стройной фигуры в своем микроблоге. Однако фанаты бьют тревогу. Они уверены, что Мирослава тает на глазах.

Сама Карпович только смеется над придуманными диагнозами. Исполнительница роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки» признается, что не страдает нервной анорексией. Артистка опровергла слухи об обращении к врачу из-за проблем с весом.

«Если вы найдете такого врача, я бы с ним тоже познакомилась. Потому что у меня нет такого врача. Я не в курсе того, что придумывают телеграм-каналы. Я вполне прекрасно себя чувствую, жива-здорова», — заявила Мирослава.

«Фантазерам двойка. Я еду на гастроли и жива –здорова. У меня много работы, так что все в порядке. Уже говорили о том, что я умираю. Уже десять лет говорят. Все никак не помру», — передают слова Карпович 5-tv.ru.

Напомним, ранее Мирослава Карпович в силуэтном платье мидакси подчеркнула стройную фигуру.

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