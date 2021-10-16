«Жили более-менее нормально»: Татьяна Буланова честно рассказал о личной жизни

Исполнительница Татьяна Буланова сравнила двух своих избранников. По словам артистки, Радимов сильно отличается от Руднева.

Татьяна больше не обращает внимание на возраст спутника жизни. Дело в том, что молодой возлюбленный певицы оказался мудрее и внимательнее предыдущего мужа. Хотя футболист Радимов и был старше Булановой.

«Раньше я тоже считала, что это очень много. Людские стереотипы. Теперь уверена: если любовь вас накрыла, если вам комфортно, то плевать на возраст. Первый муж был старше меня на восемь лет, а второй моложе на шесть лет. И мне казалось, что первый муж меня моложе, а второй гораздо старше. Надо признать, поначалу мы жили с Радимовым более-менее нормально, когда он достойно себя вел. Вообще, то, как себя мужчина ведет, зависит от воспитания. Мне повезло, что Валерий из прекрасной семьи, я хорошо знаю его родителей», – рассказала Буланова 7days.ru.

Напомним, ранее Татьяна Буланова поделилась подробностями знакомства с Ольгой Бузовой. Певица призналась, что у них с коллегой много общего.

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