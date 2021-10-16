«Бывшие мужья футболисты»: Татьяна Буланова призналась, что ее многое связывает с Ольгой Бузовой

Бывшая жена футболиста Владислава Радимова — Татьяна Буланова — рассказала о сотрудничестве с Ольгой Бузовой. Знаменитость увидела в скандально известной коллеге потенциал.

Буланова подчеркнула, что они с Бузовой очень похожи.

«Обе из Санкт-Петербурга, у нас бывшие мужья футболисты, фамилии на одну букву начинаются, блондинки, в конце концов. Мы раньше не пересекались, можно сказать, это первая наша встреча. Мне было любопытно. И в первую очередь я обратила внимание на то, что у Оли дрожит буквально все тело, она очень волновалась. Знаю, что она ответственно подошла к подготовке, с педагогом занималась, репетировала песню», – заявила Буланова.

«Феномен Бузовой — в ее огромной и невероятной работоспособности и смелости. Уверена, она объективно оценивает свои способности, но при этом бросается в любую самую рискованную авантюру. Думаю, это один из главных Олиных талантов. Сейчас ее время», – поделилась Татьяна с 7days.ru.

Напомним, недавно Буланова и Бузова спели композицию Пугачевой «Сильная женщина» на проекте «Дуэты».

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