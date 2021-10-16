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«К финансам отношусь легко»: Татьяна Буланова не скопила даже тысячи долларов на черный день

Как отметила певица, никаких сбережений у нее нет.

«К финансам отношусь легко»: Татьяна Буланова не скопила даже тысячи долларов на черный день
Татьяна Буланова. Фото: Globallookpress.com

Певица Татьяна Буланова заявила, что у нее нет никаких сбережений на черный день.

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова. Фото: Globallookpress.com

Как отметила звездная исполнительница, лет 20 назад она пересеклась в клубе со своим приятелем профессором Лебединским. Певец рассказал, что у него в сейфе лежат пять тысяч долларов, которыми он не знает, как правильно распорядиться. Тогда она позавидовала исполнителю, потому что у нее не было и тысячи долларов. Сейчас ситуация не изменилась.

«Деньги ко мне приходят и уходят. Хотя было время, я копила на одно, потом на другое, брала какие-то ипотеки… Но я к финансам отношусь легко, также как и они ко мне. Никаких сбережений у меня нет, да и вообще в денежных вопросах я веду себя очень неграмотно. Расход у меня всегда превышает доход».

Татьяна Буланова

Напомним, что Татьяна Буланова пробовала пройти в Госдуму нового созыва. К сожалению, она потерпела неудачу, так и не став депутатом, сообщает «Радио Комсомольская правда».

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