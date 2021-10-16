Стильно и сексуально: Рудова в топе-бюстье и двухцветных джинсах поддержала тренд на эклектику

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова регулярно делится с подписчиками микроблога фотографиями и видео своих нарядов. Собираясь ну встречу с подругами, в этот раз красотка надела топ-бюстье со стразами, красиво подчеркивающими грудь, а также двухцветные джинсы – спереди светлого, а сзади темного оттенка.

Стилист Никита Карстен похвалил красотку. Он назвал аутфит супермодными объяснил, почему.

«У Натальи Рудовой очень трендовый модный образ — это сочетание двух стилей: вечерний топ со вставками из страз в сочетании с жестким денимом. Обратите внимание на ее очень интересные джинсы, когда передняя часть – светлая, а задняя из темного денима. Добавила Рудова к этому образу модный фасон кроссовок. В целом образ хороший. Главное, что никакого перегруза. Минимализм — это то, что сейчас супермодно.

Единственное, что бы я добавил — это чокер в серебряном стиле, который бы сильно сверкал. Плюс сюда классно подошла бы кожаная куртка», — посоветовал стилист.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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