Секс-символ видно сразу: Рудова в топе-бюстье со стразами на лифе привлекла внимание к пышным прелестям

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова не раз становилась объектом нападок хейтеров. Все потом, что красотка обладает точеной фигурой с пышными прелестями, которые всячески подчеркивает откровенными нарядами.

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В этот раз девушка вновь привлекла к себе повышенное внимание. Она вышла в свет в топе-бюстье со стразами на лифе, блеск которых невольно заставляет заглянуть в декольте – не заметить пышные полушария просто невозможно.

Блондинка с удовольствием красовалась своим нарядом на тусовке, а потом еще и дома запечатлелась на память и для своих подписчиков в Instagram.

Отметим, что Наталья Рудова является претенденткой на звание самой сексуальной женщины страны и всячески подчеркивает с помощью секси-нарядов свои амбиции на этот счет.

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