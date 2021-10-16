«Я ей завтра устрою в театре»: Градский — единственный не повернулся к Гариповой на шоу «Голос»

Наставник шоу «Голос» Александр Градский во время эфира на проекте не повернулся на слепых прослушиваний к певице Дине Гариповой, которая исполнила композицию «А напоследок я скажу».

Отметим, что именно Дина Гарипова победила в первом сезоне шоу «Голос». Причем она выступала в команде Александра Градского. Звезда уже не один год солирует в Градский-холл. Как звездный наставник умудрился не признать свою подопечную – уму непостижимо.

«В тот раз я один повернулся, а эти все нет. Я ей завтра устрою в театре. Пусть только придет». Александр Градский

Напомним, что Дина Гарипова – участница музыкального песенного конкурса «Евровидение-2013». Тогда она заняла почетное пятое место. Конкурс проходил в шведском городе Мальме.

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