«Здоровье дороже»: Дина Гарипова высказалась об изменении формата Евровидения — 2020

По состоянию на 6 марта в Нидерландах, где в мае должен состояться конкурс «Евровидение-2020», зарегистрировано 23 случая заражения смертельно опасным коронавирусом. Западные врачи высказывают мнения о том, что если ситуация не улучшится, песенное шоу придется переформатировать. Например, провести его в пустом зале, без зрителей. Звучат даже более радикальные предложения отменить конкурс. Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у Дины Гариповой, что считает певица по поводу этих вариантов развития событий. Девушка в 2013 году представляла на «Евровидении» нашу страну и заняла там пятое место. И уверена — без зрителей у артистов ощущения буду совсем не те:

«Если решение о проведении «Евровидения» в таком необычном формате будет принято, то оно, наверное, окажется оправданным. Ведь здоровье дороже, и лучше перестраховаться», — считает звезда.

А вот по поводу отмены конкурса певица выразила сомнения. Вряд ли организаторы пойдут на такие крайние меры. И предложила провести европейским врачам перед концертом медосмотр.

Напомним, Россию в Нидерландах будет представлять популярная группа Little Big. Эпатажные питерские музыканты имеют огромный успех у иностранной публики, поэтому многие отечественные селебритис уверены, что удача на «Евровидении» им улыбнется.