Золотое многометровое солнце: Басков на своем юбилее потчевал гостей необъятным тортом в форме светила

Артист отметил 45-летие с большим размахом и не поскупился на стол, угощения, программу.

Николай Басков 15 октября принимал поздравления. Народному артисту исполнилось 45 лет, и музыкант в одном из столичных ресторанов устроил грандиозный вечер в свою честь.

Среди гостей на вечеринке были Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Жасмин, Татьяна Навка, Глюкоза, Валерия и Иосиф Пригожин и многие-многие другие. Выступления звезд, пение именинника, дискотека и торт стали главными в программе вечеринки.

Десерт просто сразил наповал своим величием и блеском. Знаменитости тут же включили свои камеры, чтобы запечатлеть сие колоссальное произведение кулинарного искусства. Басков выкрикнул от восторга: «Я – король солнца!». И здесь он оказался прав: в качестве угощения на его юбилее подали многометровое золотое солнце, которое едва ли обхватят несколько человек по диаметру. Первый кусок лакомства достался маме именинника, второй – ему самому.

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