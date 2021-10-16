«Иначе пришлось бы ой как несладко»: Дроботенко перекрестился, что Пугачева не стала юмористкой

А еще поблагодарил судьбу, что в его жанре не работают Владимир Жириновский и Николай Басков.

Юморист Сергей Дроботенко написал у себя в микроблоге весьма неоднозначное признание. Оказывается, что он и его коллеги не хотели бы видеть в своих рядах трех знаменитых людей.

«Юмористы всея Руси раза три выдыхали и истово крестились, благодарили Судьбу, что отвела от нашего жанра:

1. Пугачеву А. Б.

2. Жириновского В. В.

3. Баскова Н. В.

Иначе пришлось бы нам ой как несладко», — написал артист.

Относительно Николая Баскова Дроботенко пояснил: «О Колиных экспромтах и импровизациях ходят легенды. Он действительно человек – праздник». А вот чем именно так не угодили ему и сотоварищи Пугачева и Жириновский, он не объяснил.

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