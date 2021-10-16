Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

«Иначе пришлось бы ой как несладко»: Дроботенко перекрестился, что Пугачева не стала юмористкой

А еще поблагодарил судьбу, что в его жанре не работают Владимир Жириновский и Николай Басков.

«Иначе пришлось бы ой как несладко»: Дроботенко перекрестился, что Пугачева не стала юмористкой
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Юморист Сергей Дроботенко написал у себя в микроблоге весьма неоднозначное признание. Оказывается, что он и его коллеги не хотели бы видеть в своих рядах трех знаменитых людей.

«Юмористы всея Руси раза три выдыхали и истово крестились, благодарили Судьбу, что отвела от нашего жанра:
1. Пугачеву А. Б.
2. Жириновского В. В.
3. Баскова Н. В.
Иначе пришлось бы нам ой как несладко», — написал артист.

Дроботенко перекрестился, что Пугачева не стала юмористкой
Дроботенко перекрестился, что Пугачева не стала юмористкой. Фото: instagram.com/s.a.drobotenko/

Относительно Николая Баскова Дроботенко пояснил: «О Колиных экспромтах и импровизациях ходят легенды. Он действительно человек – праздник». А вот чем именно так не угодили ему и сотоварищи Пугачева и Жириновский, он не объяснил.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиНовости googleПугачева новостиСергей Дроботенко