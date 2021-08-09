Без капусты, но с черносливом: Сергей Дроботенко раскрыл секрет приготовления фамильного борща, которым накормил Елену Воробей

Звезда «Аншлага» Сергей Дроботенко, как оказалось, не только прекрасно юморит, но и готовит. У себя в микроблоге артист показал, как накормил Елену Воробей своим фамильным борщом. Артистка пришла в кулинарный экстаз от вкушения блюда, и подписчики, глядя на это видео, напомнили об обещанном еще год назад рецепте супа.

«Ооо, очень вкусно! Пушочек, это просто превосходно!», — не сдержалась Воробей.

Дроботенко, наконец, рассекретил, как нужно готовить борщ по его рецепту. Он подробно рассказал об этом в Instagram, и теперь любой желающий может повторить на своей кухне фамильное блюдо артиста.

Чтобы борщ получился таким, как в тарелке у Воробей, нужно поставить варить бульон из голяшки телятины или говядины. Спустя 10 минут поменять воду. Добавить целые лук и морковь, всыпать фасоль на глаз – в зависимости от предпочтения в густоте, — не солить. Бульон варить часа полтора.

«Параллельно готовим зажарку. На сковородке тушим репчатый лук, потом морковь, натертую на крупной терке. Потом берем одну большую свеклу или две маленьких, очищаем и также натираем на крупной терке. Добавляем на сковородку. Минут через пять добавляем столовую ложку сахара. Еще минут через пять пару столовых ложек томатной пасты. Перемешиваем и тушим на медленном огне минут 15. Цвет борща напрямую зависит от цвета вашей зажарки», — подчеркивает Дроботенко.

Когда мясо готово, его нужно отделить от кости и вернуть в кастрюлю. Луковицу артист предлагает выкинуть из супа, вареную морковь тоже. Затем добавить в бульон зажарку и сырую нарезанную картошку.

«И еще вместе с ней добавляем чернослив! Да, ребята, именно он придаст неповторимый шарм. Его нужно разрезать пополам предварительно, по количеству опять-таки кому как нравится», — раскрыл секретный ингредиент Дроботенко.

Юморист варит борщ без капусты, потому что просто не любит ее. И предложил подписчикам самим решить ее судьбу в собственном борще.

После чернослива борщ нужно посолить и поперчить. Минут через 10 добавить нарезанный желтый болгарский перец. «Борщ все это время не должен кипеть! На маленьком огне потихоньку доходит до своей лучшей спортивной формы. И через пару часов — вуаля!», — отмечает артист.

«И еще один необъяснимый секрет, — раскрывает все тайны вкусного блюда Дроботенко, — лучше сварить вечером, а к столу подавать на следующий день на обед. Почему-то, зараза, вкуснее… Впрочем, это уж совсем для эстетов. Приятного аппетита!».

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