Школа, жена и опера: семейный альбом Николая Баскова

1981 год
С 5 лет Коля начал заниматься музыкой. В школу пошел в ГДР, где жил с родителями, Владимиром и Еленой Басковыми (отец будущей звезды был военным и служил в Восточной Германии).
Когда Коле исполнилось 12 лет, семья уже жила в Москве, где он начал играть в Детском музыкальном театре юного актера. При наличии очевидного артистического таланта усидчивостью Коля не отличался.
«Никогда не был прилежным учеником, всегда был заводилой!» — вспоминает Николай.
2001 год
С первой и единственной женой Светланой Шпигель Басков прожил семь лет. У пары родился сын Бронислав, сейчас мальчику 15 лет. Тестем и продюсером Баскова в те годы был бизнесмен-миллиардер Борис Шпигель. А потом они поссорились, после чего и случился развод Светланы и Николая.
2012 год
К этому моменту Басков получил звание народного артиста РФ и успел исполнить самые известные оперные партии на различных престижных сценах. На фото он выступает с легендарной примой Монсеррат Кабалье и ее дочерью Монситой.
Говорили, что у Николая и Монситы был роман. Монсеррат умерла три года назад, а с ее дочкой Басков остался в дружеских отношениях.
2018 год
Отца артиста не стало два года назад. Николай признается:
«Мы с мамой так же трепетно и сильно любим его. Помним. Молитвы наши о нем, в мыслях благодарим за все».
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