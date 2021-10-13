«Мы выиграли!»: Макеева в мини-платье с золотистым люрексом возликовала после победы россиян над словенцами

Анастасия Макеева теперь выходит в свет исключительно в сопровождении нового мужа, строителя Романа Малькова, за которого вышла замуж минувшей весной. Она уже познакомила его со многими знаменитостями, и мужчина от этого в восторге.

На этот раз им удалось встретиться с Валерием Карпиным, под руководством которого футбольная сборная страны вышла в лидеры своей группы в отборе на чемпионат мира, что состоится в Катаре. Причем, за игрой земляков против сборной Словении она наблюдала более пристально.

«Ну не могу молчать! Вчера состоялся матч России со словенцами и мы выиграли и я поздравляю с каким-то особенным чувством нового тренера Валерия Карпина с победой», — подписала звезда снимок.

Для выхода в свет Макеева нарядилась в облегающее мини-платье с золотистым люрексом, обувь выбрала на высоком каблуке.

Кстати, в Словении живет бывшая жена Малькова, которая по сей день старается насолить молодоженам и не дать им спокойно наслаждаться счастьем, для чего регулярно посещает ток-шоу.

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