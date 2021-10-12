«Я то утеплилась! А вы?»: замужняя Макеева в ультрамодных джинсах сезона покрасовалась в новом пуховике

Актриса находит время и на себя, и на семью, и на творчество. Энтузиазму звезды можно только позавидовать.

Анастасия Макеева столкнулась с волной хейта, сообщив о своем замужестве с предпринимателем Романом Мальковым. Как выяснилось, мужчина уже был женат и у него есть дети.

Причем теперь уже экс-возлюбленная бизнесмена настроена против актрисы резко негативно. Правда, Макеева всеми силами старается наладить гармонию в своей новой семье, не отвечая на провокации. Кроме того, артистка поладила с сыном новоиспеченного мужа.

Пасынок Насти даже перебрался к ним жить, найдя в лице молодой мачехи близкого и родного себе человека. Пока общих детей с Романом у актрисы нет. Зато она с легкостью подружилась с его старшим сыном Андреем. Юноша по слухам не хочет общаться с родной матерью. В этой истории он встал на сторону своего отца и его новой звездной жены.

Анастасия Макеева старается не унывать! Актриса заметно похорошела, и вовсю обновляет осенний гардероб. Так, на прогулке звездная красотка похвасталась новым алым пуховиком на прохладную осень и укороченными джинсами-бойфрендами. Эти брюки — писк сезона. Изюминкой образа актрисы стали молодежные кроссовки.

«Ну что, вы утеплились? Я то утеплилась», — похвасталась актриса, отправившись на прогулку в новеньком алом пуховике.

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