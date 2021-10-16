А под плащом ничего?: Клава Кока в виниловом тренче распахнула подол, чтобы оголить ногу

25-летняя звезда современной сцены Клава Кока еще не успела разобрать чемоданы после гастрольной поездки в Турцию, как ей уже пора на сцену Архангельска.

Для выхода на сцену Клава Кока вновь выбрала неординарный наряд. Она вообще славится своим оригинальным стилем, в котором смело смешивает самые разные направления и в результате имеет неповторимый имидж, который так хвалят даже эксперты «Модного приговор».

Кока предстала в виниловом плаще, который, по всей видимости, надела на голое тело. Она заинтриговала поклонников, распахнув подол тренча и оголив стройную ногу.

Кстати, девушка со своей командой проделала серьезный путь, прежде чем предстать перед местными поклонниками – их самолет приземлился в Мурманске из-за погоды, и добираться до пункта назначения пришлось, проявляя чудеса перемещения в пространстве.

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