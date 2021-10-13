Распахнула и оголила: Дарья Пынзарь показала, что у нее под юбкой

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь для проекта похудела на 10 килограммов. И теперь расширяет свой гардероб, наполняя его вещами актуального размера.

На этот раз красотка отправилась за платьем. Она остановила свой выбор на черной модели длины миди, в которой, на первый взгляд, нет ничего особенного.

Но когда Пынзарь распахнула разрез юбки, который доходил едва ли не до зоны бикини, то обнажила упругое бедро, которым тут же подразнила подписчиков.

Кстати, к девушке часто обращаются за модными советами. Она разбирается в трендах, поскольку у нее свой магазин женской одежды, в котором она сама частенько обновляет себе гардероб.

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