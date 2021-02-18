На стиле: сестра Бузовой в трикотажном костюме, косухе и шапке-бини позировала на прогулке

Эффектная брюнетка всегда старается выглядеть модно, а потому обращает внимание на самые актуальные тренды, внедряя их в свой гардероб.

32-летняя Анна Бузова прославилась, как и ее старшая сестра, благодаря реалити-шоу «Дом-2». Но в отличие от Ольги, брюнетка пробыла там недолго. Однако, этого хватило, чтобы у девушки образовалась целая армия поклонников, которые до сих пор следят за ее жизнью. Недавно они переживали за здоровье любимицы – у Анны случился инсульт, но помощь подоспела вовремя, и сейчас красавица практически восстановилась.

Бузова-младшая является владелицей бутика женской одежды и знает все об актуальных трендах. Сама Анна всегда старается выглядеть стильно. И на сей раз девушка смогла сочетать сразу несколько острых фишек в своем образе. Она отправилась на прогулку в трендовом трикотажном костюме, состоящем из худи и джоггеров, поверх него накинула косуху, которую советовала в этом сезоне приобрести модницам Эвелина Хромченко.

Обувь Анна выбрала по последнему писку – грубые ботинки на массивной подошве. В качестве головного убора модница выбрала беспроигрышный вариант – шапку-бини, давно ставшую классикой в женском гардеробе.

«Ань, красотка», «Куколка», «Хочу такой костюм», «Вот это фото живое, не кукольное», «Вау, классная», «Ты очень красивая», — заметили в комментариях фолловеры.

Смотрите также