Ольга Бузова: «Мне приятны сравнения с Аллой Пугачевой, но у нас разные пути»

Кто-то из артистов продолжает жаловаться на связанную с пандемией нехватку работы, но Ольгу Бузову эти проблемы не беспокоят: этой осенью у нее спектакли в театре и два новых телешоу — она ведет на ТНТ проекты «Звезды в Африке» и «Бузова на кухне».

И продолжает при этом карьеру певицы, готовя новую концертную программу под весьма характерным для себя названием «Вот она я».

«Не могу просто спеть»

— Эстрадные артисты отмеряют творческие этапы новыми альбомами и концертами. Какая концепция у вашего октябрьского шоу? Чем будете удивлять?

— 28 октября в «Крокус Сити Холле» будет представлено не просто шоу, а целое театральное представление, над которым работают люди из пяти разных государств. Свет, звук, декорации привозят из разных стран. Сами декорации будут собирать аж три дня. Все костюмы дизайнеры шьют под заказ, тоже в нескольких странах.

За хореографию отвечает финалист шоу «Танцы» на ТНТ. Вместе с режиссером и хореографом шоу мы провели кастинг танцоров — прислали более 5000 заявок со всей страны, из них отобрали и пригласили на просмотр около 300 человек, оставили 16 лучших.

Представление такого масштаба в нашем шоу-бизнесе не позволял себе никто. Я представлю полностью новую программу, с которой отправлюсь в большой тур по нашей стране, СНГ и Европе.

— Большие столичные шоу — это огромные траты…

— Да, шоу очень дорогое, но вы же знаете, что я не могу выйти и просто спеть. Мне нужно, чтобы все было красиво и мои зрители гордились мной. Многие поклонники со мной уже на протяжении 18 лет, поэтому помнят меня разную. Люди меняют свою жизнь, развиваются каждый в своей сфере. И я хочу показывать им свой рост.

Это показатель не стагнации, а моего развития как артиста. Вот поэтому будет большое и дорогое шоу. Хотя многие мне говорят: зачем оно тебе, ты его не окупишь в Москве!

Но я к каждому своему выходу готовлюсь масштабно — это целый спектакль, наполненный смыслом. Например, на премии канала «Муз-ТВ» в этом году я была птицей феникс, которая восстала из пепла. И все поклонники поняли, о какой ситуации идет речь.

— Как раз после той ситуации (имеется в виду расставание с блогером Давидом Манукяном. — Ред.) этот мужчина стал пиариться на вашем имени. Обычно у нас Алла Пугачева зажигала новые звезды — отношения с ней делали артиста популярным. Теперь начинающие артисты раскручиваются, используя имя Бузовой…

— Какое приятное сравнение: я, как и Алла Пугачева, зажигаю звезды (смеется). Каждый из моих бывших постоянно эксплуатирует мое имя, и я уже к этому привыкла. Хотя нет — не привыкла, и в какие-то моменты бывает обидно.

Просто если вы уж пользуетесь моим именем и постоянно говорите обо мне, то делайте это хотя бы с уважением. Все-таки отчасти я та, благодаря которой вы сейчас все зарабатываете.

«Мужчины часто робеют»

— А кто из звезд вас вдохновляет? После шоу прошлых лет ваш стиль сравнивали то с Дженнифер Лопес, то с Бейонсе…

— У меня нет кумиров среди артистов, я не подражаю кому-то. У нас принято говорить: русская Мадонна, русская Бритни Спирс и так далее.

А в Европе никто о своих артистах так не говорит. Они гордятся, что у них есть свои крутые исполнители. Я Ольга Бузова, и другой такой нет. У артистов могут быть похожие жизненные истории, но каждый зритель сам для себя ищет эти сходства.

Недавно один ваш коллега написал: мол, у Ольги Бузовой с Аллой Борисовной похожие судьбы. Мол, ее, как и меня, запрещали, не одобряли, вырезали из эфиров и так далее. Одним словом, она так же подвергалась хейту.

Мне, конечно, приятно сравнение и с Мадонной, и с Аллой Пугачевой, но у каждой из нас своя жизнь. Сложный и тернистый путь. И каждая из нас счастлива по-своему.

— Вам чего не хватает для полного счастья?

— А я глобально счастливый человек. У меня есть все, а если чего-то пока нет — значит будет. Просто нужно четко формулировать свои желания.

«Отговорила девчонок от абортов»

— Вы последние годы занимаетесь вокалом. Недавно как раз телезрители услышали результат — вы спели вживую песню Пугачевой. Совпадение?

— Это был яркий дуэт с Татьяной Булановой. Мы спели в шоу «Дуэты» на канале «Россия». Просто сбылась еще одна моя мечта — я исполнила легендарную песню «Сильная женщина».

— В вашей песни «Вот она я» есть такие слова: «Я не покупаюсь, значит, не продана. К телу нет доступа. Девочка гордая». Есть мнение, что, чем известнее человек, тем меньше непристойных предложений он получает — даже очень богатые люди робеют. Ваш опыт подтверждает это?

— Мне не пишут и не предлагают секс за деньги (смеется). Наверное, понимают, что получат отрицательный ответ.

— Вообще насколько сложнее теперь знакомиться? Робеют мужчины перед вами?

— Робеют, конечно. Но только в России, просто потому что здесь меня знают. Этим летом я отдыхала в Европе и впервые за долгие годы почувствовала себя просто Олей, а не Ольгой Бузовой. Мы сидели с подругой в ресторане Нусрета Гекче (известный ресторатор. — Ред.) на Миконосе и к нам подходили и знакомились парни.

Одни были из Лондона, другие из Милана. Вдруг вспомнила уже давно забытое ощущение, когда с тобой знакомятся и спрашивают, кто ты и чем занимаешься. Ребята проводили нас с подругой до отеля, и мы попрощались — они улетали к себе домой, а мы паковали чемоданы в Москву. Вот такая грустная история моего несостоявшегося курортного романа.

«Рада, что спасла несколько жизней»

— В какой стадии ремонт в вашей новой московской квартире?

— Вот уже полгода он находится на финальной стадии, но все никак не закончится. Если бы знала, что это так сложно, то я бы просто сразу искала квартиру с ремонтом, который бы меня устроил. Постоянно что-то докупаю. Так, находясь в ЮАР на съемках шоу «Звезды в Африке», я выбирала светильники для ванной. Как же это сложно, потому что нравятся все! Несколько дней думала, спросила совета у своих подруг, вроде выбрала.

Даже розетки, оказывается, крайне сложно выбирать, когда приносят на выбор штук сто разных цветов… Я должна была въехать в квартиру в январе, потом в мае, затем в августе, но сейчас уже октябрь, а там все еще что-то делают. Надеюсь Новый год уже встречать там!

— Вы много тратите, но не только на себя. Вы не особо это афишируете, но недавно ваш пиар-агент Антон Богославский выпустил книгу, где рассказал, что другим вы тоже помогаете — бабушке, которую избивал сосед, девушке, которой муж не разрешал работать, и т. д.

— Я действительно не люблю об этом говорить, потому что сталкиваюсь с хейтом в свой адрес на эту тему. Помогаю молча — в ответ меня упрекают, что нужно своим примером учить людей делать добро. Делаю открыто — мне пишут, что пиарюсь на помощи детям, мамам или собачкам. Поэтому запуталась — как лучше делать-то?! Я помогаю по возможности. И не только финансово.

Недавно парень ехал на экзамен и написал мне в Инстаграме, что боится не сдать, попросил пожелать удачи. Я пожелала, чтобы все прошло гладко. Он поехал, заряженный позитивом, и сдал на отлично. Доброе слово, объятие, искренний взгляд — это тоже помощь. Часто ведь приглашают молодежь в дома престарелых, чтобы бабушкам и дедушкам было с кем поговорить, поделиться опытом. Я недавно решила помочь своим подписчицам, оказавшимся в сложной ситуации. Девушек бросили их парни, узнав о том, что они беременны.

Я записала видеообращение на эту тему со словами поддержки, и выяснилось, что в такой сложной ситуации очень много девчонок. Нескольких мне удалось отговорить делать аборты. Я просто взяла на себя все расходы — на время их беременности, родов и последующих трат на детей. Я счастлива, что смогла спасти несколько жизней и сделать девчонок счастливыми.

— Своей семье успеваете помогать?

— Я уже давно взяла на себя помощь маме, и папе, и обеим бабушкам. Просто каждый месяц отправляю им определенные суммы, чтобы они комфортно себя чувствовали. Если кто-то из семьи хочет полететь на отдых, то тоже беру это на себя. Хочу, чтобы мои родные чувствовали себя комфортно. Сестренке помогла с покупкой квартиры ее мечты. Ну и конечно, я пригласила уже всю свою семью на свое шоу, ведь они знают, как оно для меня важно.

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