«В паспорте было два штампа»: Калашникова показала свидетельство о браке Шаляпина и Копенкиной

А вот документов о браке Прохора и Татьяны Дэвис нет, до 25 октября этот брак можно аннулировать.

Музыканту Прохору Шаляпину 37 лет и последнее десятилетие он постоянно приковывает к себе внимание журналистов. И дело не столько в творческой деятельности артиста, сколько в его бурной личной жизни. Не хватит пальцев рук, чтобы пересчитать всех девушек, с кем у него были романы. При этом он успел трижды жениться и, к сожалению, похоронить одну из жен.

30 сентября умерла Татьяна Клаудия Дэвис, с которой певец связал себя узами брака летом 2021 года. Буквально сразу после свадьбы женщина заболела коронавирусом и вскоре угодила в больницу, где скончалась.

Безучастных к истории не оказалось. Прохор вот уже неделю не сходит с новостных лент и не устает давать новые поводы. Например, на похороны к жене безутешный вдовец не поехал, зато пошел на ток-шоу рассказать о своем горе.

Это не могло не породить слухи, что никакой богатой жены не было. Этого мнения, например, придерживается Виталина Цымбалюк-Романовская, которую с Прохором ранее связывали теплые чувства. Кроме того, Алена Кравец также заявила, что Шаляпин ни разу не был женат.

А вот Анна Калашникова, которая чуть не стала женой певца, уверена, что брак артиста и миллионерши – это реальная история.

По словам Анны, Прохор был как минимум женат дважды, она лично видела штампы о браке и разводе.

«На тот период, когда мы подавали заявление в ЗАГС, это был 2016 год, у Прохора был старый паспорт и там было два штампа о браке и разводе. С его первой супругой, с которой он женился еще в студенчестве, и второй — Ларисой Копенкиной. После он менял паспорт и не стал переносить туда штампы — так можно. Насчет штампа о браке с Татьяной – не знаю, свадьба же была за границей, какие там правила. Но брак точно был зарегистрирован официально и в течении трех месяцев он может его расторгнуть по закону. Я уверена, что их союз официальный. А еще точно знаю, что был брачный договор», — рассказала сайту Teleprogramma.pro Анна Калашникова.

Она рассталась с Прохором в хороших отношениях, и чтобы защитить честное имя близкого человека, предоставила нам свидетельство о браке Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной. На этом же документе стоит штамп о разводе.

Конечно, проверить подлинность документа по фото невозможно, но мы обратились к адвокату. Тем более первый вопрос, который возник в редакции, а почему штамп о разводе стоит на свидетельстве, хотя раньше парам выдавали отдельный документ о расторжении брака.

Разобраться в ситуации нам помог адвокат Александр Бенхин. Он тоже знаком с Прохором Шаляпиным и позвонил ему уточнить детали.

«Хочу вас заверить на 100% — брак (между Прохором Шаляпиным и Татьяной Дэвис — Прим. ред.) есть. Им выдали договор, провели процедуру бракосочетания, а само свидетельство о браке можно забрать по готовности. По местным законам до 25 октября брак можно аннулировать. На сегодняшний день они муж и жена. Он не врет. Прохор — приличный парень и очень устал от того, что его называют альфонсом. Он никогда не брал деньги у Татьяны, только если она платила за какие-то вечеринки», — сказал адвокат.

Что касается штампа, к которому возникли вопросы в редакции, то юрист заверил, что все законно.

«Так делают. Раньше свидетельство изымали и вместо розового документа паре выдавали зеленоватый. А последние пару лет стали ставить штамп в верхнем правом углу, а документ оставляют на руках. В замене бумаг отпала необходимость, так как везде электронные базы. А чтобы исключить аферы со свидетельствами, на них ставится штамп о расторжении брака», — отметил адвокат.

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