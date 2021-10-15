«Постоянно трогает моего ребенка»: Евгения Феофилактова постояла за своего сына перед Викторией Романец

Бывшая возлюбленная предпринимателя Антона Гусева – Евгения Феофилактова – ответила на обвинения Виктории Романец. Экс-звезда проекта «Дом-2» призналась, что не отправила бы сына на отдых с его отцом и новой пассией бывшего мужа.

Напомним, недавно жена Антона Гусева заявила, что бывшая избранница ее мужа постоянно перекладывает ответственность за сына Даниэля на нее. Виктория Романец подчеркнула, что не является матерью мальчика. Даниэль — сын Гусева и Феофилактовой.

Ответ Феофилактовой не заставил себя ждать.

«Вообще не понимаю, зачем она постоянно трогает моего ребенка? На отдых она его, видите ли, не возьмет! Да кто бы еще дал ребенка этой неадекватной! Его можно отправить на отдых с нормальным отцом и любящей детей женщиной. Но тут явно не тот случай. Занималась бы Виктория уже личной жизнью», – заявила Евгения в своем микроблоге.

Напомним, Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись около пяти лет назад. После расставания с Женей Антон стал встречаться с коллегой по реалити-шоу «Дом-2». Позже Гусев женился на Романец. А экс-возлюбленная бизнесмена обвинила его в изменах.

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