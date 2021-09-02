«С Викторией у нас брачный контракт»: Гусев раскрыл подробности отношений с Романец

Бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев в шоу «Алена, блин!» рассказал о своих отношениях со второй женой Викторией Романец.
«Я никогда альфонсом не был. Минимум по 300–400 тысяч всегда зарабатывал. Мы за две недели до свадьбы с Викой разругались. Тогда она и назвала меня альфонсом. Но это неправда. Я не такой. С Викторией у нас брачный контракт. Если летим на Мальдивы, то скидываемся поровну. Она тоже успешный блогер. Конечно, в ресторанах по 10 тысяч за вечер я плачу. У нас просто разные заработки. Я никогда не буду жить за счет женщины».
Как отметил Антон Гусев, они раньше часто ругались. «Мы всю жизнь спорим. У нас никто и никому не хочет уступать. Мы два амбициозных человека. Оба хорошо зарабатываем, к чему-то стремимся. Зачастую я уступаю, иногда она», — заявил Антон Гусев.
Напомним, что первой женой Антона Гусева была участница шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова. У пары есть общий сын.