Скрадывает объемы: историк моды Васильев указал на принт, который стройнит всех

Стилист в программе «Модный приговор» отметил, что он гармоничен на полной фигуре.

На передачу «Модный приговор» пришла 51-летняя Ирина. По мнению близких, она нуждается в тотальной перезагрузке. И стилисты мейковер-шоу помогли женщине преобразиться.

Имиджмейкеры программы подобрали Ирине несколько ярких и стильных образов. Один из них, по традиции, — вечерний. Героиня предстала на модный суд в платье на запах глубоких темных оттенков и вертикальной полоской. Историк моды Александр Васильев указал на его главную особенность – стройнить всех.

«Широкая полоска на длинном вечернем платье берет свое начало в тканях Средней Азии. Они постепенно перешли в Европу и Россию и сейчас очень гармонично смотрятся на нашей героине, скрадывая объемы», — поведал Александр Васильев.

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