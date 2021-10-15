Клава Кока в голубом платье с асимметричным вырезом сверкнула красивым загаром

Певица Клава Кока практически каждый день выступает на сцене. У нее очень плотный график, концерты расписаны на год вперед, и девушка едва успевает перевести дух.

Иногда сил и времени совсем не остается на общение с поклонниками в Сети. Но она старается хотя бы ненадолго появиться в stories и поделиться своим позитивом с фолловерами. На этот раз артистка по дороге на концерт показала себя во всей красе – с макияжем и в ярком наряде в тон косметике.

Клава Кока облачилась в голубое платье мини из актуального во все времена бархата. Изюминкой образа стала асимметричность наряда и вырез в зоне декольте, подчеркнувший турецкий загар красотки.

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